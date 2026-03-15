Папа Римский переехал в новую резиденцию: где теперь будет жить понтифик

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV переехал в апартаменты в центре Апостольского дворца в Ватикане. Историческая папская резиденция снова будет домом верховного понтифика после того, как ее покинул его предшественник, Папа Франциск, который предпочитал жить в скромной резиденции гостиничного типа.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление Ватикана.

«Сегодня днем Папа Лев XIV займет свои апартаменты в Апостольском дворце и вместе со своими ближайшими соратниками переедет в помещения, которые ранее занимали его предшественники», — говорится в пресс-релизе Ватикана, опубликованном в субботу 14 марта.

После избрания в мае 2025 года нынешний Папа, который родился в Соединенных Штатах, продолжал жить во Дворце Святого Официя, вблизи Ватикана, где он жил ранее как кардинал Католической Церкви.

Этот шаг знаменует собой «возвращение к нормальной жизни».

Ранее Папа Франциск шокировал традиционалистов, когда после своего избрания в 2013 году решил жить в простой квартире в гостевом доме Санта-Марта в Ватикане, где он оставался до смерти.

Этот жест был одобрен сторонниками скромности, но вызвал критику со стороны консерваторов, которые обвинили его в лишении папства священного элемента.

В течение последних месяцев в Апостольском дворце в Ватикане проводились ремонтные работы, особенно по подключению к Интернету и безопасности.

Резиденция Папы Римского: что известно

Резиденция состоит примерно из десяти комнат и расположена там, где папы проживают с 1870 года. Она включает, в частности, часовню, вестибюль, библиотеку, кабинет, столовую, спальню и комнату, выходящую на площадь Святого Петра и из окна которой папа каждое воскресенье читает молитву «Ангел Господень».

В Апостольском дворце, среди прочего, расположены знаменитая Сикстинская капелла, Апостольская библиотека, комнаты Рафаэля, а также Государственный секретариат — центральное звено администрации Святого Престола.

Лев XIV также решил восстановить традицию использования папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо, близ Рима. От нее также отказался его аргентинский предшественник. Там нынешний понтифик проводит большинство вторников, играя в теннис и плавая, вне рабочего времени.

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV обратился к священникам с призывом не пользоваться искусственным интеллектом при подготовке проповедей.