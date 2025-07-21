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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Папа Римский планирует возобновить отношения с РПЦ: что известно

Папа Римский проведет встречу с представителями Российской православной церкви.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Папа Римский

Папа Римский / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV будет иметь аудиенцию с митрополитом Волоколамским Антонием, главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Встреча предположительно состоится в субботу, 26 июля.

Об этом сообщили источники ANSA.

Это будет первая аудиенция Льва с Антонием, представлявшим Патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска. По информации издания, Папа Римский намерен возобновить диалог с Московским Патриархатом после напряженности, связанной с российским вторжением в Украину.

Напомним, Папа Римский Лев XIV после проповеди традиционной молитвы отдельно поздравил паломников из Украины, присутствовавших на площади Святого Петра в Ватикане.

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