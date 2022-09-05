Папа Римский пока отказался от визита в РФ и Украину: причина

Также Папа сообщил, что отказался от поездки в Казахстан, запланированной на 13-15 сентября.

Папа Римский Франциск в ближайшее время не сможет посетить Москву и Киев, как планировал ранее.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Понтифик заверил, что продолжает сохранять связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но по поводу визита пока конкретных планов нет.

"Визит витает в воздухе. До сих пор не знаю. Я с ними разговариваю. Завтра, например, у меня телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", – сказал Франциск.

Папа сообщил, что отказался от поездки в Казахстан, запланированной на 13-15 сентября.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду была небольшая заминка с восстановлением колена, и врач запретил, сказав: "В Казахстан нельзя ездить", – сообщил он.

Напомним, Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине, архиепископа Висвалдаса Кулбокаса из-за того, что накануне Папа Римский Франциск назвал погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны". В МИД выразили разочарование этими словами.

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