Папа Римский получил фотографии из Бучи во время визита Шмыгаля в Ватикан

Главу католической церкви ждут в Украине, надеясь, что Ватикан использует свое влияние, чтобы вернуть мир на нашу землю.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском передал ему фотоальбом, на котором зафиксированы преступления российской армии в Буче, Бородянке и других украинских городах.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли", — написал Шмигаль.

Также Папа Франциск получил приглашение посетить Украину.

"Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли”, — подчеркнул премьер-министр.

От имени украинского правительства Денис Шмигаль высоко оценил усилия Святого Престола, направленные на завершение войны. При этом он отметил, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского.

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"Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", — подчеркнул Шмигаль.

Украинский премьер поблагодарил Папу Римского за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск заявил, что обдумывает предложение посетить Украину.

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