Папа Римский получил неожиданный подарок от госсекретаря США: видео

Госсекретарь США Марко Рубио с Папой Римским Львом XIV / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с Папой Римским Львом XIV в Ватикане в четверг, 7 мая, на фоне недавней напряженности между администрацией Дональда Трампа и Святым Престолом. Стороны обменялись подарками.

Об этом сообщает NBC News.

Закрытая встреча, которая длилась 45 минут, была первым разговором между главой Католической церкви и чиновником кабинета Трампа.

Рубио в сопровождении жены был принят в Апостольском дворце со всеми почестями, которые обычно полагаются главам государств и правительств, что свидетельствовало о явном желании Ватикана успокоить напряженность.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и «темы, представляющие общий интерес для Западного полушария», включая ситуацию на Кубе.

Затем Рубио встретился с Государственным секретарем и вторым представителем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

«Они рассмотрели текущие гуманитарные усилия в Западном полушарии и инициативы, направленные на установление прочного мира на Ближнем Востоке. Их обсуждения стали свидетельством крепкого и последовательного партнерства между Соединенными Штатами и Святым Престолом на благо религиозной свободы», — объявил тему разговора Государственный департамент США.

В Ватикане заявили, что эти «сердечные» встречи, среди прочего, были сосредоточены на «необходимости постоянной работы в пользу мира».

Во время обмена подарками Папа Римский подарил государственному секретарю ручку из оливкового дерева. «Оливковое дерево — это дерево мира», — многозначительно сказал Глава католической церкви, вручая подарок.

Взамен Рубио подарил Папе Римскому миниатюрный хрустальный футбольный мяч, украшенный печатью Государственного департамента.

«Что подарить тому, у кого есть все?» — сказал он.

На вопрос журналистов во вторник, едет ли он в Ватикан, чтобы «согласовать дела с Папой», Рубио ответил, что поездка была запланирована ранее, и «очевидно, у нас кое-что произошло».

Он сказал, что с Ватиканом «есть о многом поговорить», в частности о гуманитарной помощи Кубе и беспокойстве относительно религиозной свободы во всем мире.

Критика Трампа в адрес Папы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Папу Римского Льва XIV в «поддержке преступности». Кроме того, он подчеркнул, что не является «поклонником Папы Льва» и назвал его «ужасным во внешней политике».

В ответ Папа Римский сказал, что не хочет вступать в спор с Трампом. В то же время он подчеркнул, что не отказывается от призывов к миру, потому что «слишком много людей страдает в мире сегодня».

Недавно Трамп снова сделал «выпад» в сторону Папы Римского. Он заявил, что Папа Римский считает, что «это нормально, если Иран имеет ядерное оружие».

