Папа Римский пообедал с группой трансгендерных женщин, работающих в секс-бизнесе

Во время совместной трапезы с главой Ватикана обедали в общей сложности 1200 человек.
Папа Римский Франциск разделил общую трапезу с группой трансгендерных женщин, многие из которых являются эмигрировавшими из Южной Америки секс-работниками. Обед был организован Католической церковью по случаю Всемирного дня бедных.
Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает издание Fox News.
Папа Франциск и трансгендерные женщины завязали близкие отношения после того, как суверенный понтифик пришел им на помощь во время пандемии Covid-19, когда они не могли работать. Теперь они ежемесячно встречаются с Папой Франциском и получают лекарства, деньги и средства гигиены.
“Раньше церковь была для нас закрыта. Они не воспринимали нас как нормальных людей, они воспринимали нас как дьявола", – сказала одна из участниц этого действа.
Во время совместной трапезы с главой Ватикана обедали в общей сложности 1200 человек.
Приглашение на обед трансгендерные женщины получили после того, как в начале этого месяца Ватикан обнародовал спорный документ, в котором говорится, что лицам, страдающим расстройством гендерной идентичности, при определенных обстоятельствах следует разрешить крещение и быть крестными родителями.
Напомним, в польском городе Домброве Гурничий священники в храме устроили оргию с мужчиной-проституткой.
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