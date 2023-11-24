Папа Римский пообедал с группой трансгендерных женщин, работающих в секс-бизнесе

Во время совместной трапезы с главой Ватикана обедали в общей сложности 1200 человек.

Папа Римский Франциск разделил общую трапезу с группой трансгендерных женщин, многие из которых являются эмигрировавшими из Южной Америки секс-работниками. Обед был организован Католической церковью по случаю Всемирного дня бедных.

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает издание Fox News.

Папа Франциск и трансгендерные женщины завязали близкие отношения после того, как суверенный понтифик пришел им на помощь во время пандемии Covid-19, когда они не могли работать. Теперь они ежемесячно встречаются с Папой Франциском и получают лекарства, деньги и средства гигиены.

Трансгендерная женщина на обеде с Папой Римским Франциском / Фото: Associated Press

“Раньше церковь была для нас закрыта. Они не воспринимали нас как нормальных людей, они воспринимали нас как дьявола", – сказала одна из участниц этого действа.

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Во время совместной трапезы с главой Ватикана обедали в общей сложности 1200 человек.

Приглашение на обед трансгендерные женщины получили после того, как в начале этого месяца Ватикан обнародовал спорный документ, в котором говорится, что лицам, страдающим расстройством гендерной идентичности, при определенных обстоятельствах следует разрешить крещение и быть крестными родителями.

Напомним, в польском городе Домброве Гурничий священники в храме устроили оргию с мужчиной-проституткой.

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