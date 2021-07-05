Папа Римский попал в больницу: понтифик хорошо перенес операцию

Операцию провели под общим наркозом.
Папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую провели в клинике в Риме в связи с дивертикулярной болезнью кишечника.
Об этом информирует агентство ANSA.
"Папа Римский был днем госпитализирован в клинику имени Джемелли, где вечером ему была проведена плановая операция в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника)", — сообщили журналистам в Ватикане.
Операцию провели под общим наркозом.
Заметим, что ранее Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о будущей поездке в Венгрию, а затем в Словению.
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