Папа Римский попал в больницу: понтифик хорошо перенес операцию

Папа Римский попал в больницу: понтифик хорошо перенес операцию

Операцию провели под общим наркозом.

Папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую провели в клинике в Риме в связи с дивертикулярной болезнью кишечника.

Об этом информирует агентство ANSA.

"Папа Римский был днем госпитализирован в клинику имени Джемелли, где вечером ему была проведена плановая операция в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника)", — сообщили журналистам в Ватикане.

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Операцию провели под общим наркозом.

Заметим, что ранее Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о будущей поездке в Венгрию, а затем в Словению.

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