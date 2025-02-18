Папа Римский после госпитализации заявил близким, что может умереть – Politico

В Politico предполагают, что в случае смерти Франциска администрация Трампа может повлиять на выборы нового Папы, который будет лояльнее Белого дома.

88-летний Папа Римский Франциск до сих пор находится в больнице, куда его госпитализировали с тяжелым бронхитом. В частных разговорах понтифик опасается, что на этот раз не переживет очередное обострение.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Ранее в этом месяце Папа был госпитализирован в специальную палату больницы в Риме с респираторной инфекцией, и с тех пор он был вынужден отменить ряд публичных выступлений.

Как сообщала пресс-служба Ватикана, бронхит понтифика, которому в юности удалили часть легкого, перешел в "полимикробную инфекцию" со "сложной клинической картиной". Состояние Папы Римского ухудшилось

"По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Франциск страдал от сильной боли и частно выразил уверенность, что на этот раз не выживет", – пишут в издании.

В воскресенье врачи огорчили Папу, запретив ему читать его обычную утреннюю молитву Angelus (Ангела Господня), которую он редко пропускал, даже находясь в больнице, сказал еще один источник. Теперь он действует исключительно по указанию врачей. Папа сначала сопротивлялся поездке в больницу, но ему недвусмысленно сказали, что он рискует умереть, если останется в своей комнате в Ватикане, добавил второй человек.

В связи с ухудшением его здоровья в течение последнего месяца Франциск также перешел к завершению ключевых инициатив и назначению на ключевые должности поддерживавших его людей.

Издание напоминает, что с тех пор, как он стал папой в 2013 году, Франциск стремился сделать Церковь более инклюзивной, открыв ключевые роли для женщин и ЛГБТ+ людей. Хотя это вызвало бурную реакцию многих консерваторов, либералы жалуются, что реформы были недостаточными. Тем временем усилия Папы положить конец безудержному насилию над детьми со стороны католических священнослужителей принесли неоднозначные результаты.

Администрация Трампа может повлиять на выборы нового Папы

Прежде чем его здоровье ухудшилось, Франциск переживал политически чувствительный момент. Ранее в этом месяце он выразил критику вице-президенту США Дж. Д. Венсу по поводу характеристики Ordo Amoris, теологической концепции, связанной с любовью, которую Вэнс использовал для оправдания миграционной политики президента Дональда Трампа.

Критика Папы вызвала ярость в Белом доме, повысив перспективу очень политизированной борьбы за престолонаследие, если Франциск умрет.

"Они (администрация Трампа — Ред.) уже повлияли на европейскую политику, у них не будет проблем повлиять на конклав (собрание кардиналов, которые созываются после смерти или отставки папы римского для избрания нового папы — Ред.). Они могут искать кого-то менее конфронтационного", — сказал аналитик политики Ватикана.

Напомним, что недавно Папа Римский назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

Читайте также:

У Папы Римского ухудшилось состояние здоровья – его госпитализировали

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.