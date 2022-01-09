Папа Римский пожелал Казахстану "обрести общественную гармонию"

Обращение понтифик произнес на площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск во время молитвенной встречи с римлянами и паломниками помолился за восстановление общественной гармонии в Казахстане, где разразились протесты.

Об этом сообщает VaticanNews.

Свое обращение к паломникам Папа Франциск произнес в воскресенье, 9 января, в Ватикане. Папа поделился с ними болью от сообщений о жертвах во время состоявшихся в Казахстане массовых протестов.

"Молюсь за них и за их родственников, и желаю поскорее заново найти общественную гармонию благодаря поискам диалога, справедливости и общего блага", — сказал понтифик.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.