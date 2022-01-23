Папа Римский предложил помолиться за Украину из-за вероятного нападения России

Понтифик предложил совершить следующую среду, 26 января, Днем молитвы за мир.

Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией насчет стягивания российских войск к границам Украины и предложил провести 26 января День молитвы за мир в мире и Украине, в частности.

Об этом он сказал во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Риме, пишет Vatican News.

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Он отметил, что на фоне возможного нападения России на Украину растет напряженность. По его словам, вторжение РФ может поставить под вопрос безопасность Европы.

"С большим беспокойством слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", — предложил понтифик.

Он также призвал всех людей молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и инициатива политиков служили человеческому братству, а не личным интересам.

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