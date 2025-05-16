Папа Римский предложил Ватикан для прямой встречи Украины и России: подробности

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV, недавно избранный главой Католической церкви, объявил о намерении предложить Ватикан как нейтральную площадку для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом пишет Politico.

По его словам, после того, как президент РФ Владимир Путин не явился на саммит в Стамбуле, который сам и инициировал, Ватикан расценил итоги встречи как «трагические».

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«Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет хоть медленный, но мирный процесс. А вместо этого мы вернулись к началу», — отметил Паролин в комментарии журналистам в Риме.

Папа Лев XIV, по словам кардинала, хочет, чтобы обе стороны конфликта встретились лицом к лицу в Ватикане.

«Святой Престол всегда готов помочь возвести враждующие стороны. Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте проведем переговоры», — цитирует понтифика агентство.

В первой речи после избрания Лев XIV заявил, что «окончание страданий любимого украинского народа» станет одним из приоритетов его понтификата.

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Он уже провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, а также призвал «от всей души» лидеров сторон сесть за стол переговоров.

Святой Престол также не исключает дипломатических контактов с представителями США. В частности, кардинал Паролин заявил, что Ватикан работает над возможной встречей Папы с вице-президентом США Дж. Д. Венсом во время папской инаугурации.

Его предшественник, Папа Франциск, активно занимался гуманитарными миссиями, в частности, обменом пленными и возвращением похищенных украинских детей.

Напомним, в первом своем зарубежном турне новый Папа Римский Лев XIV может посетить Киев.

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