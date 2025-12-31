Папа Римский предупредил о распространении планов завоевать мир

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV в новогодней проповеди предупредил о распространении планов завоевать мир с помощью «вооруженных стратегий, замаскированных лицемерными речами».

Главу Католической церкви цитирует итальянское агентство ANSA.

«Братья и сестры, в этот момент мы чувствуем потребность в мудром, доброжелательном и милосердном плане; пусть это будет свободный и освободительный план, мирный и верный», — провозгласил Папа в своей проповеди во время обряда Первой вечерни в базилике Святого Петра.

При этом он добавил, что сегодня «другие планы» распространяются по миру.

«Это скорее стратегии, направленные на завоевание рынков, территорий, зон влияния. Вооруженные стратегии, скрытые за лицемерными речами, идеологическими прокламациями, ложными религиозными мотивами», — пояснил понтифик.

Папа Римский Лев XIV, избранный понтификом в мае, после смерти Папы Франциска, впервые возглавил в базилике Святого Петра последнюю службу года, во время которой традиционно поется гимн «Te Deum» в знак благодарности за прошедший год.

Напомним, Ватикан продолжает прорабатывать возможность визита Папы Римского в Украину.Апостольский нунций Висвальдас Кульбокас заявил, что не исключает приезда Льва XIV.