Папа Римский прервал проповедь из-за проблем со здоровьем: что известно о его состоянии

Понтифик объяснил, что испытывает трудности с дыханием из-за приступа бронхита.

Папа Римский Франциск был вынужден сократить свою проповедь из-за проблем с дыханием во время воскресной службы в Ватикане.

Об этом сообщило издание ANSA.

Понтифик объяснил, что проблемы с дыханием произошли в результате приступа бронхита.

"Теперь я прошу прощения и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", — заявил Папа Римский Франциск.

Напомним, недавно Папа Римский неожиданно упал в своей резиденции в Ватикане.

Читайте также: