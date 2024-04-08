Папа Римский призвал Украину и Россию обменять пленных в формате "всех на всех": что об этом известно

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию обменять пленных в формате "всех на всех". Это произошло в результате активной работы украинской стороны.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Я не могу сказать, что сейчас у меня есть предчувствие, что мы на пороге какого-то большого обмена всех на всех... Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это нежелание российской стороны проводить обменные процессы", — сказал Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что российская сторона раздумывает, допустить ли турецкого омбудсмена к украинским военнопленным.

"Скажем так, это еще один из элементов нашей тактики, как изменить ситуацию с нарушением прав военнопленных на территории Российской Федерации", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что солдаты оккупационной армии РФ расстреляли троих безоружных украинских военнопленных вблизи села Крынки в Херсонской области.

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