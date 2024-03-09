Папа Римский призвал Украину поднять "белый флаг" и начать переговоры

Глава католической церкви впервые использовал такие термины, как "белый флаг" или "проигравший" в обсуждении войны в Украине.

Папа Римский Франциск считает, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

Об этом он сказал в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовый вариант которого появился в субботу, 9 марта.

В интервью понтифика спросили о его позиции по поводу дебатов между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку она не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто говорит, что это легитимизирует действия России, которая сочтет себя более сильной стороной. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я верю, что те, кто видят ситуацию, думают о людях, те, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных сил. Слово вести переговоры – смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, тебе нужно иметь мужество договариваться”, — заявил Папа Римский.

Как отмечает Reuters, глава католической церкви впервые использовал такие термины, как "белый флаг" или "проигравший" в обсуждении войны в Украине. В то же время, в другом фрагменте интервью, в котором речь шла о войне Израиля и ХАМАС, он подчеркнул, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

“Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не произошло худшее”, — обратился Папа Римский к украинцам, ставшими жертвами российского вторжения, и при этом никак не осудив действия государства-агрессора.

Напомним, Турция заявила о готовности принять у себя мирный саммит по поводу войны в Украине, но также хочет пригласить на переговоры представителей России.

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