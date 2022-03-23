Папа Римский произнесет молитву об освобождении России из-под власти сатаны

Во время богослужения понтифик совершит акт посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Марии.

Вечером в пятницу, 25 марта, когда католики во всем мире будут праздновать день Благовещения, Папа Римский Франциск возглавит богослужение в базилике Святого Петра, во время которого объявит молитву о посвящении России и Украины Непорочному Сердцу Марии.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Папа Франциск пригласил епископов всего мира и их священников соединиться с ним в молитве о мире и в посвящении и вручении России и Украины Непорочному Сердцу Марии. Богослужение начнется 25 марта в 17:00 по римскому времени (в 18:00 по Киеву).

Одновременно с молитвой в Риме такой же обряд будет совершаться на месте явления Девы Марии в португальском городе Фатиме. Совершать его будет кардинал Конрад Краевский, недавно побывавший в Украине.

Собственно в Фатиме во время известного откровения Девы Марии 13 июля 1917 года прозвучала просьба, переданная через детей-пастухов, посвятить Россию Ее Непорочному Сердцу. Если этого не сделать, говорилось в пророчестве, то Россия распространит "свои ошибки по всему миру, способствуя войнам и преследованиям Церкви, добрые будут измучены, Святейший Отец будет много страдать, разные народы будут уничтожены".

В 1930 году Католическая Церковь официально признала эти события как чудо и откровение, не противоречащее доктрине.

С тех пор произошли различные акты посвящения Непорочному Сердцу Марии, но обозреватели указывают, что волю Девы Марии точно никто из глав Католической церкви не исполнил. Мол, Папа Пий XII 31 октября 1942 года объявил об посвящении всего мира и не призвал сделать это всех епископов, а Папа Иоанн Павел II в 1984 году не использовал само слово Россия.

Во время предстоящего обряда папа Франциск произнесет молитву об освобождении России от власти "лукавого врага", то есть сатаны.

Прошение о посвящении Украины и России Непорочного Сердца Марии было получено Папой Римским от украинских католиков на седьмой день войны. Глава Украинской Греко-католической Церкви верховный архиепископ Киевский и Галицкий Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что решение Папы Франциска является духовным актом, которого давно ждал украинский народ.

Напомним, Папа Римский Франциск 20 марта на площади Святого Петра в очередной раз помолись за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.

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