Папа Римский размышляет о поездке в Украину и готовит встречу с Кириллом

Папа Римский размышляет о поездке в Украину и готовит встречу с Кириллом

В настоящее время Ватикан готовит встречу Папы с главой РПЦ патриархом Кириллом.

Папа Римский Франциск заявил, что обдумывает предложение посетить Украину. Он не уверен, возможно ли это и целесообразно сделать сейчас.

Об этом информирует Vatican News.

"Я искренне ответил, что планирую поехать... Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал, что этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, лучше ли это, и ли должен я это делать. Все это в воздухе", — отметил понтифик.

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Папа заверил, что Святой Престол делает все, что в его силах, чтобы остановить войну: "Мы не можем обнародовать все, что они делают для осмотрительности, для конфиденциальности, но мы раздвигаем границы нашей работы".

Также Франциск признался, что сейчас идет работа над организацией его встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом. Возможным местом встречи рассматривают Ближний Восток.

Ранее митрополит Эпифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону антихриста.

Отметим, что 3 апреля патриарх Кирилл демонстративно совершил богослужение в главном храме вооруженных сил РФ, который раньше хотели украсить мозаиками Путина и Сталина. Во время проповеди Кирилл заявил, что служба в армии России – это "подвиг".

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