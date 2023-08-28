Новое скандальное заявление Папы: назвал россиян "наследниками великой империи, матушки-России"

Папа Римский заявил россиянам, что они – "наследники великой империи" и призвал не отказываться од этого наследства.

Папа Римский Франциск снова отметился неоднозначным завлением в адрес россиян, которых назвал "наследниками великой империи, великой матушки-России".

Об этом понтифик заявил на онлайн-встрече с католической молодежью Санкт-Петербурга.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперёд с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", – заявил Папа Римский.

Отметим, что "великие" правители России, о которых упомянул Папа, это Петр I – устроивший в частности Батуринскую резню, где московские войска вырезали всех жителей города, независимо от возраста и пола. По разным оценкам погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев. Также Петр I запретил печать книг на украинском и совершил много других действий, направленных на ликвидацию независимости Гетьманщины.

А Екатерина II известна тем, что проводила политику обрусения Украины и искоренения гетманства, уничтожила последний островок украинской независимости – Запорожскую Сич.

Что интересно, тексты выступления Папы Римского Франциска, которые опубликовала пресс-служба Ватикана и сайт римско-католической архиепархии в РФ отличаются. Vatican News не обнародовал абзац о "великой России", но эти слова Папы можно услышать на видео на сайте римско-католической архиепархии в РФ.

Противоречивые заявления Папы Римского о войне в Украине

Ранее понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине

Также он заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Кроме того, по мнению Франциска, война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только наше государство.

Призывая РФ вернуться к "зерновому соглашению", понтифик неоднозначно заявил, что обращается к "своим братьям, власти Российской Федерации".

В Будапеште Папа Римский объятиями и поцелуем приветствовал подсанкционного митрополита РПЦ Иллариона Алфеева.

Говоря о возможности завершения войны в Украине Франциск упрекнул, что "украинцы не так и мечтают о мирных переговорах".