Папа Римский сделал неожиданный призыв к Украине и России во время пасхальной проповеди

Глава католической церкви, верные которой сегодня празднуют Пасху, вспомнил о разных конфликтах, происходящих во всем мире.

Во время пасхальной проповеди перед традиционным благословением Urbi et Orbi в воскресенье, 31 марта, Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину обменять военнопленных по формуле "всех на всех".

Об этом сообщает Vatican News.

В своей речи из лоджии базилики Святого Петра глава католической церкви, верные которой сегодня празднуют Пасху, упомянул о различных конфликтах, происходящих во всем мире — на Ближнем Востоке, на Кавказе и, конечно, в Украине.

Папа Римский, слова которого цитирует официальное издание Ватикана, обратился с решительным призывом к "уважению принципов международного права" и выразил "желание общего обмена всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!".

Франциск завершил свою проповедь просьбой о том, чтобы воскресший Христос открыл путь надежды для людей, страдающих "от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата, и пусть Он утешит жертв всех форм терроризма".

Напомним, недавно Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.

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