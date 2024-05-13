Папа Римский сделал новое заявление об обмене пленными между РФ и Украиной

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы 12 мая снова призвал к обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Vatican News.

"Я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого престола помочь любым усилиям в этом направлении, особенно относительно тяжелораненых и больных. И в дальнейшем молимся за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме. Молимся о мире", — сказал Франциск.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.

ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.

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