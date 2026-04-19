Папа Римский сделал новое заявление по поводу конфликта с Трампом: что сказал понтифик
Он заявил, что в будущих литургических чтениях сосредоточится на темах христианских ценностей, братства и мира.
Папа Римский Лев XIV заявил, что не намерен вступать в спор с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны в Иране, а его высказывания, которые восприняли как ответ на критику, были подготовлены заранее.
Об этом сообщает Politico.
В субботу, 18 апреля, во время перелета в Африку в рамках своего 11-дневного турне понтифик подчеркнул, что «совсем не заинтересован» в дискуссии с Трампом, однако и дальше будет выполнять свою миссию, призывая к миру.
Папа также пояснил, что его речь, в которой упоминалась горстка тиранов, тратящих миллиарды на войны, была написана еще две недели назад — до появления критики со стороны Трампа.
«Но, как это случается, это выглядело так, будто я снова пытаюсь дебатировать с президентом Трампом — в чем я совсем не заинтересован», — сказал он.
В то же время, понтифик добавил, что в будущих литургических чтениях сосредоточится на темах христианских ценностей, братства и мира.
«…будет поднимать вопрос о том, что такое быть христианином, будет призывать к братству и поиску путей для продвижения справедливости и мира в нашем мире», — отметил Папа.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV выступил с резкой критикой политических лидеров, тратящих миллиарды на войны.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп опроверг слухи о конфликте с Папой Римским Львом XIV, хотя и признал наличие разногласий во взглядах.