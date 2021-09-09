Папа Римский сделал прохладный подарок заключенным

В двух тюрьмах в столице Италии заключенные получили мороженое от понтифика.

Летом этого года, когда Италия страдала от невероятной жары, папа Римский Франциск отправил заключенным 15 тысяч порций мороженого.

Об этом сообщили на официальной странице Ватикана, обнародовав отчет поро дела милосердия понтифика.

Как говорится в сообщении, мороженое от папы Римского доставили в две римские тюрьмы — Regina Coeli в центре города и Rebibbia на окраине.

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В заявлении Ватикана также говорится о том, что волонтеры Ватикана этим летом не имели отпуска, "продолжая посвящать себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению заключенных и утешению страждущих".

Пресс-служба Ватикана отмечает, что это пожертвование папы Римского было лишь одним из нескольких "маленьких евангельских жестов", сделанных летом, "чтобы помочь и дать надежду тысячам людей в тюрьмах Рима".

Напомним, прошлым летом невероятная жара с рекордными температурами в районе 40 градусов была зарегистрирована на всей территории Италии.

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