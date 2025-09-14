Папа Римский сделал важное заявление о войне в Украине: что он сказал

Папа Римский Лео XIV об Украине / © Vatican News

Папа Римский Лео XIV поделился мыслями о войне в Украине, заявив, что голос Святого Престола в деле мира важен, но роль Ватикана как посредника в войне, в частности, в Украине, на данном этапе маловероятна.

Об этом он сказал в интервью для написания своей биографии.

Он пояснил, что хотя Ватикан предлагал организовать переговоры между Украиной и Россией на своей территории, сейчас реалистична скорее роль голоса совести и призыва к миру, чем активного посредничества.

«Святой Престол с начала войны пытается придерживаться нейтралитета, не принимая чью-либо сторону. Мы поднимаем голос христиан и людей доброй воли, призывая к миру. Но разрешать конфликт должны сами стороны, а мы можем лишь способствовать осознанию того, что насилие не есть выход».

Папа Лео также рассказал о концепции синодальности, подчеркнув, что это не об утрате власти иерархии, а о совместной жизни церкви, где каждый член имеет голос и роль.

«Это отношение, которое может научить многому сегодня», — отметил он.

По его словам, через молитву, диалог и взаимное понимание можно найти общие пути развития и преодолеть поляризацию.

«Мы надеемся и не теряем надежду. Человечество способно находить более высокие ценности и разрешать конфликты мирным путем, но для этого нужна готовность сторон прекратить войну и искать другой путь», — сказал он.

Папа Римский ранее встречался с представителем Русской православной церкви, сделавшим заявления о войне. Лев XIV говорил с митрополитом Антонием.