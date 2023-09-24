Папа Римский снова удивил заявлением и объяснил, кому выгодна война в Украине

Папа Римский Франциск выразил мнение, что некоторые страны играют с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем отказываясь от своих обязательств.

Об этом он заявил, возвращаясь из поездки во французский Марсель, пишет Reuters.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить проблемы... Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — заявил понтифик.

Впоследствии представитель Ватикана Маттео Бруни дал разъяснение слов Франциска. Бруни подчеркнул, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать посылать оружие в Украину или прекратить его отправку: "Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например, украинцам, которые погибают мученической смертью".

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск обратился к участникам Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге, призвав молодых российских католиков не забывать о "большом наследии" РФ.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности", — сказал понтифик.

Ранее понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине.

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