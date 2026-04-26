Папа Римский снова вспомнил Украину: что ответили в МИД: что ответили в МИД

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Во время воскресной проповеди на площади святого Петра в Ватикане ли (ЧАЭС), которая произошла 40 лет назад. Он призвал мир использовать атомную энергию исключительно в мирных целях и молиться за тех, кто до сих пор страдает от последствий ядерной катастрофы.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа Лев XIV подчеркнул, что Чернобыльская катастрофа «запечатлелась в сознании человечества», и «остается предупреждением о рисках, присущих использованию все более мощных технологий».

«Я надеюсь, что на всех уровнях принятия решений всегда будут преобладать благоразумие и ответственность, чтобы каждое использование атомной энергии было на службе жизни и мира», — сказал он.

Приветствуя различные группы паломников, собравшихся на площади святого Петра в Ватикане, понтифик отдельно поздравил детский танцевальный коллектив «Malva Dance Family» из города Бровары Киевской области. Юные танцовщики прибыли в Рим для участия в конкурсе «World of Dance» и привезли для Льва XIV особый подарок, который передали через посольство Украины при Святом Престоле.

В МИД Украины выразили благодарность Папе Римскому Льву XIV за его сильные слова по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

«Напоминание Его Святейшества о том, что ядерная энергия должна служить жизни и миру, является чрезвычайно актуальным и сегодня. Мы разделяем этот призыв к ответственности на всех уровнях. Уроки Чернобыля должны определять все решения», — говорится в сообщении главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги.

В украинском МИД подчеркнули, что во время, когда ядерные риски снова растут, «призыв Папы является четким моральным ориентиром для защиты людей и нашего общего будущего».

Напомним, спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС ее последствия продолжают влиять не только на Украину, но и на другие страны Европы.