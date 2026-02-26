Папа Римский упрекнул священников за искушение ИИ: о чем идет речь

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV обратился к священникам с призывом не пользоваться искусственным интеллектом при подготовке проповедей для верующих. Понтифик считает, что цифровые технологии не способны распространять истинную веру.

Об этом Лев XIV сказал на встрече со священниками Римской епархии, сообщает Vatican News.

«Понтифик предостерег от соблазна готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта«, — указано в заявлении.

Папа Римский также призвал осторожно пользоваться Интернетом и генеративными сетями. По его словам, священникам стоит «сопротивляться соблазну» создавать обращения к верующим с помощью ИИ-редакторов.

«Каждая мышца в нашем теле отмирает, если ею не двигать и не пользоваться — так же и мозг требует применения нашего собственного интеллекта, чтобы сохранять способность работать», — высказался Лев XIV.

Понтифик подчеркнул, что проповедь является инструментом распространения веры, а искусственный интеллект «никогда не будет на это способен». Он также подчеркнул, что чрезмерное общение с ИИ может быть опасным, ведь технологии должны служить человеку, а не подменять его.

К слову, российские элиты инициируют создание «православного» ИИ на базе «традиционных ценностей», чтобы защитить информпространство от западных идей. Во Всемирном русском народном соборе такую технологию называют вопросом «духовной безопасности», отмечая, что алгоритмы должны опираться на каноны РПЦ, Евангелие и труды русских классиков и философов (от Достоевского до Дугина).