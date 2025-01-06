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Папа Римский впервые в истории назначил женщину префектом Ватикана: кто она

Папа Римский впервые в истории назначил женщину префектом Ватикана: кто она

Сестра Симона Брамбилла Фото: Vatican News.

Высокопреподобная сестра Симона Брамбилла MC возглавит Дикастерию по делам освященной жизни.

Сестра Симона Брамбилла станет префектом департамента, ответственного за все религиозные ордена Католической Церкви.

Об этом сообщает Vatican News.

60-летняя Симона Брамбилла стала первой женщиной, возглавившей Дикастерий, о чем сообщил в понедельник, 6 января, в Ватикане Папа Римский Франциск. Он назначил высокопреподобную сестру Симону Брамбиллу MC, нынешнюю секретаршу Дикастерию Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, префектом этого ведомства Римской курии.

Сестра Симона Брамбилла: что известно о ней

Симона Брамбилла родилась на севере Италии в 1965 году.

Она училась на медсестру, а в 1988 году вступила в Конгрегацию Миссионерок Божией Матери Утешительницы, где в 1991 году составила первые обеты.

Затем Симона Брамбилла преподавала в Институте психологии папского Григорианского университета, где в 2008 году также защитила докторат по психологии.

Сестра также была генсоветницей в своем конгрегации и генеральной настоятельницей.

Служение Симона Брамбилла закончила в 2023 году.

Напомним, ранее Папа Римский обратился к верующим с новогодней речью. Понтифик также призвал лидеров состоятельных государств "простить долги" более бедным странам, чтобы их народы не были "раздавлены долгами".

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