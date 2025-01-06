Папа Римский впервые в истории назначил женщину префектом Ватикана: кто она

Сестра Симона Брамбилла станет префектом департамента, ответственного за все религиозные ордена Католической Церкви.

Об этом сообщает Vatican News.

60-летняя Симона Брамбилла стала первой женщиной, возглавившей Дикастерий, о чем сообщил в понедельник, 6 января, в Ватикане Папа Римский Франциск. Он назначил высокопреподобную сестру Симону Брамбиллу MC, нынешнюю секретаршу Дикастерию Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, префектом этого ведомства Римской курии.

Сестра Симона Брамбилла: что известно о ней

Симона Брамбилла родилась на севере Италии в 1965 году.

Она училась на медсестру, а в 1988 году вступила в Конгрегацию Миссионерок Божией Матери Утешительницы, где в 1991 году составила первые обеты.

Затем Симона Брамбилла преподавала в Институте психологии папского Григорианского университета, где в 2008 году также защитила докторат по психологии.

Сестра также была генсоветницей в своем конгрегации и генеральной настоятельницей.

Служение Симона Брамбилла закончила в 2023 году.

Напомним, ранее Папа Римский обратился к верующим с новогодней речью. Понтифик также призвал лидеров состоятельных государств "простить долги" более бедным странам, чтобы их народы не были "раздавлены долгами".

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