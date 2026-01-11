Папа Римский вспомнил о страданиях украинцев

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Во время воскресной проповеди Папа Римский Лев XIV напомнил миру о страданиях украинского народа от российских обстрелов.

Об этом сообщает Vatican News.

Он выразил сожаление, что эти атаки являются «особенно серьезными, направленными преимущественно на энергетическую инфраструктуру, в то время как холод усиливается, сильно ударяя по гражданскому населению».

«Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю к прекращению насилия и активизации усилий для достижения мира», — сказал Папа.

Также Папа Лев ХIV обратил внимание на две страны Ближнего Востока — Иран и Сирию, где, по его словам, «постоянная напряженность приводит к гибели многих людей».

«Надеюсь и молюсь, чтобы терпеливо развивался диалог и мир ради общего блага всего общества», — сказал он.

Напомним, в рождественском поздравлении Папа Римский Лев XIV призвал молиться за «страдающий украинский народ».

«Пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные международным сообществом, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог», — подчеркнул он тогда.