Папа Римский вспомнил о страданиях украинцев
Понтифик подчеркнул, что от российских атак на энергетику Украины страдает гражданское население.
Во время воскресной проповеди Папа Римский Лев XIV напомнил миру о страданиях украинского народа от российских обстрелов.
Об этом сообщает Vatican News.
Он выразил сожаление, что эти атаки являются «особенно серьезными, направленными преимущественно на энергетическую инфраструктуру, в то время как холод усиливается, сильно ударяя по гражданскому населению».
«Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю к прекращению насилия и активизации усилий для достижения мира», — сказал Папа.
Также Папа Лев ХIV обратил внимание на две страны Ближнего Востока — Иран и Сирию, где, по его словам, «постоянная напряженность приводит к гибели многих людей».
«Надеюсь и молюсь, чтобы терпеливо развивался диалог и мир ради общего блага всего общества», — сказал он.
Напомним, в рождественском поздравлении Папа Римский Лев XIV призвал молиться за «страдающий украинский народ».
«Пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные международным сообществом, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог», — подчеркнул он тогда.