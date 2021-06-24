Папа Римский встретился с "Человеком-пауком": понтифику подарили маску супергероя

Он попросил понтифика помолиться за больных детей и их родителей.

На аудиенцию Папы римского Франциска пришел мужчина в костюме супергероя - Человека-паука.

Об этом пишет Reuters.

Это - 28-летний итальянец Маттео Вильярдита, который уже несколько лет переодевается в супергероя, чтобы бесплатно развлекать детей в больницах. Вильярдита попросил понтифика помолиться за больных детей и их родителей.

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Волонтер подарил ему маску "Человека-паука" — чтобы показать, что он ежедневно видит страдания заболевших детей.

Также мужчина основал сообщество единомышленников, которые, переодеваясь в персонажей из комиксов общаются с детьми из педиатрических отделений больниц. По его словам, его деятельность не прекращалась даже во время карантина, во время которого он совершил много видеозвонков.

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