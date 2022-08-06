Папа Римский встретился с митрополитом Московского патриархата

В пятницу, 5 августа, Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с митрополитом Антонием, которого называют вторым по влиянию лидером Русской православной церкви.

Об этом сообщило издание Vatican News.

Это был первый визит в Ватикан митрополита Антония в статусе нового главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Подробности этой частной аудиенции в официальном сообщении не разглашают.

Российское информационное агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на заявление Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, что во время встречи обсуждались "многочисленные вопросы, стоящие на повестке дня православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в политических процессах мире".

Встреча прошла перед анонсированной встречей Папы Римского Франциска с патриархом РПЦ Кириллом, который, как известно, поддерживает войну в Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что приездом в Украину Папа Римский Франциск поддержал бы верующих, а также помог бы решить определенные гуманитарные вопросы.

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