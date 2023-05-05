Папа Римский встретился с представителем РПЦ после заявления о "тайной миротворческой миссии" — СМИ

Папа Римский встретился с митрополитом (епископом) Антонием, фактически вторым лицом в РПЦ, после загадочного заявления о "тайной миротворческой миссии" по войне в Украине.

Папа Франциск в среду, 3 мая, побеседовал с высокопоставленным членом Русской Православной Церкви (РПЦ) Антонием. Это произошло через несколько дней после того, как понтифик сделал интригующее заявление о том, что Ватикан участвует в миссии, призванной прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что митрополит (епископ) Антоний, фактически второе лицо в РПЦ, получил почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра, а затем был первым, кто поздравил Папу в конце аудиенции. С Антонием Папа общался дольше, чем с другими.

После возвращения из поездки в Венгрию в воскресенье вечером Франциска спросили, могут ли венгерский премьер-министр Виктор Орбан и официальные лица РПЦ ускорить мирный процесс в Украине и организовать встречу между Папой и президентом России Владимиром Путиным. На что Папа заявил, что Ватикан якобы причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине".

"Сейчас есть миссия, но она еще не публичная. Когда она станет доступна, я расскажу о ней", — ответил Папа Римский.

Франциск добавил, что говорил об Украине с Орбаном и с митрополитом Илларионом, главным представителем Русской Православной церкви в Будапеште и предшественником Антония в должности главы отдела внешних связей РПЦ. Но Папу, похоже, застали врасплох, ведь и Киев, и Москва заявили, что ничего не знают о подготовке "мирной инициативы".

С тех пор ни Папа, ни пресс-служба Ватикана не давали комментариев. Антоний встречался и с другими чиновниками Ватикана, но неясно, будет ли у него частная аудиенция у Папы Римского во время визита в Рим.

В свою очередь госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил, что план миссии есть, но Папа должен решить, когда его раскрыть.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "мирную инициативу" Папы и заявил, что Ватикан, как и любой субъект глобальной политики, может обсуждать развязанную Россией войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения, однако итоговые инициативы должны быть четко согласованы с Украиной. Кроме того, представители Святого Престола могли бы присоединиться к помощи в возвращении плененных Россией украинцев и депортированных детей.

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