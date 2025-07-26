Папа Римский встретился с представителем Русской православной церкви, который сделал заявления о войне

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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В субботу, 26 июля, Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви. Это первая его встреча с представителем РПЦ, который недавно одобрительно отозвался о позиции покойного понтифика Франциска относительно войны в Украине.

Краткое сообщение об аудиенции с митрополитом Волоколамским, возглавляющим отдел внешних церковных связей Московского патриархата, разместила Служба прессы Святого престола.

Сообщение Ватикана не содержит дальнейших подробностей относительно содержания разговора.

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Известно, что митрополит Антоний представлял РПЦ на похоронах папы Франциска в Ватикане 26 апреля.

Сегодняшняя встреча стала первым разговором Папы Льва XIV с высокопоставленным представителем РПЦ после 18 мая, когда состоялась его интронизация.

Недавние заявления митрополита Антония

Незадолго до этой встречи, в четверг, 24 июля, в итальянском издании La Repubblica вышло интервью с митрополитом Антонием, где тот похвалил покойного Папу Франциска за его «сбалансированную позицию» относительно войны в Украине и попытку «понять корни конфликта».

«Мы с благодарностью вспоминаем, как он защищал изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов и критиковал запрет УПЦ. Я много раз разговаривал с ним не только о конфликте, но и о религиозной свободе в Украине, поэтому я хорошо понимал, что он думал», — сказал представитель РПЦ.

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В этом же интервью митрополит Антоний обвинил католическую церковь в том, что она якобы не нейтральна в этом конфликте. При этом он указал на вымышленные «русофобские заявления» украинских греко-католиков, которые Ватикан якобы «никогда не отвергал».

Также представитель РПЦ сказал, что встреча Льва XIV с патриархом Кириллом сейчас не обсуждается. По словам российского митрополита, от встречи отказывается Святой престол, а РПЦ «готова рассмотреть любое новое предложение».

Как известно, глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл был и остается горячим сторонником вторжения РФ в Украину.

В то же время с момента вступления на папский престол Лев XIV неоднократно призывал к миру и предлагал Ватикан как площадку для мирных переговоров.

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Во время своего первого телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев призвал Россию принять меры для прекращения конфликта.

Напомним, во время визита в Италию 9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Во время этой встречи понтифик подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.