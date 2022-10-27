Папа Римский высказался о порно: "Даже монахини его смотрят"

Папа Римский Франциск обратился с предостережением к священникам и монахиням об опасности просмотра порнографии в Интернете.

Об этом сообщает BBC.

Свое заявление понтифик сделал на сессии в Ватикане, отвечая на вопрос о том, как лучше использовать цифровые и социальные медиа.

Так, по словам Франциска, порнография – "порок, который имеют очень много людей... даже священники и монахини".

"Дьявол входит оттуда", — сказал Папа, обращаясь к священникам и семинаристам.

В то же время понтифик сказал, что соцсетями и цифровым миром следует пользоваться каждый день, но не тратить на это слишком много времени.

"Чистое сердце, то, что Иисус принимает каждый день, не может воспринимать эту порнографическую информацию", — сказал Франциск.

Он также посоветовал священникам и семинаристам "удалить это со своего телефона, чтобы у вас не было искушений".

Церковное учение рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.

Заметим, что ранее Папа Римский Франциск заявил, что не считает внебрачный секс самым серьезным грехом.

Кроме того, Франциск впервые как глава католической церкви поддержал однополые гражданские союзы.

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