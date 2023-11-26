Папа Римский заболел: из-за обследования отменили все аудиенции

Он побывал в больнице для обследования лёгких.

Об этом информирует Vatican News.

В субботу, 25 ноября 2023 г., директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни распространил сообщение о том, что отменены все аудиенции Папы Франциска, запланированные на это утро, из-за легкой простуды.

После обеда Маттео Бруни также сообщил, что Папа прибыл в римскую больницу "Gemelli Isola", где прошел компьютерную томографию, чтобы "исключить угрозу легочных осложнений". «Результаты обследования отрицательные, поэтому он вернулся в Дом Святой Марты», – информирует спикер.

Напомним, что 29 марта этого года Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли с диагнозом респираторной инфекции, где провел несколько дней и был выписан 1 апреля.

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