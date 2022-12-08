Папа Римский залился слезами, вспомнив во время молитвы о народе Украины: видео

В четверг, 8 декабря, Папа Римский Франциск во время традиционной молитвы к Деве Марии расплакался, когда хотел принести благодарность украинцев "за мир, который мы давно просим у Господа".

Об этом сообщает Vatican News.

У подножия статуи Непорочного Зачатия на Испанской площади в Риме, вновь заполненной людьми после двух лет карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, понтифик произносил традиционную молитву к Деве Марии. Он традиционно говорил слова благодарности от имени разных людей – молодых и стариков, от детей.

"Пречистая Дева, сегодня я хотел бы принести Тебе благодарность украинского народа…", — на этих словах голос Папы Римского задрожал и он не смог сразу продолжить, захлебываясь из-за слез.

После паузы, продолжавшейся несколько секунд, ободренный аплодисментами людей на площади понтифик продолжил: "Я хотел бы передать благодарность украинского народа за мир, который мы давно просим у Господа. Но я все еще должен представить Тебе мольбы детей, стариков, родителей и матерей, молодых людей этой измученной земли. Но на самом деле мы все знаем, что Ты с ними и со всеми страданиями, как Ты была у креста Своего Сына. Спасибо тебе, наша Мать! Глядя на Тебя, безгрешную, мы можем продолжать верить и надеяться, что любовь победит ненависть, правда восторжествует над ложью, прощение победит обиду, мир победит войну”.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый и его жена Екатерина Кит-Садова встретились с Папой Римским. Они подарили ему крест с осколком российской ракеты.

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