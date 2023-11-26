Папа Римский заявил, что болеет воспалением легких: раньше врачи это отрицали

Он отметил, что 1 декабря отправится в Дубай на климатическую конференцию ООН.

Папа Римский Франциск заявил, что заболел воспалением легких.

Об этом он сказал во время традиционного воскресного обращения, передает The Washington Post.

"Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца – ред.), потому что у меня воспаление легких", – сообщил понтифик.

Франциск уделил традиционное благословение во время видеообращения из часовни в своей резиденции.

Он отметил, что 1 декабря отправится в Дубай на климатическую конференцию ООН.

"Кроме войны, нашему миру угрожает еще одна большая опасность — изменение климата, которое ставит под угрозу жизнь на Земле, особенно будущих поколений", — добавил понтифик.

В субботу Франциск посетил римскую больницу для сканирования, которое, по словам Ватикана, исключило осложнения в легких.

Ватикан не дал никаких объяснений очевидной разнице между своим заявлением в субботу и тем, что Папа сказал в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Папа Римский пообедал с группой трансгендерных женщин, работающих в секс-бизнесе.

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