Папа Римский заявил, что Европе не хватает креатива для урегулирования войны в Украине

Кроме того, Папа раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия.

Папа Римский Франциск призвал Европу найти "смелые пути" для прекращения войны в Украине.

Об этом понтифик сказал во время визита в Португалию, передает Vatican News.

"Куда ты плывешь (Европа – Ред.), если не показываешь мировые пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, вызывающим столько кровопролития?", – сказал Франциск.

Понтифик призвал Европу стремиться строить мосты мира, братства посредством "креативности" в мире.

Кроме того, Папа раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия, что, по его мнению, означает "истощение настоящего человеческого капитала: образования, здравоохранения, социального государства".

Противоречивые заявления Папы Римского о войне в Украине

Ранее понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине

Также он заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Кроме того, по мнению Франциска, война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только наше государство.

Призывая РФ вернуться к "зерновому соглашению", понтифик неоднозначно заявил, что обращается к "своим братьям, власти Российской Федерации".

В Будапеште Папа Римский объятиями и поцелуем приветствовал подсанкционного митрополита РПЦ Иллариона Алфеева.