Папа Римский заявил, что Европе не хватает креатива для урегулирования войны в Украине

Кроме того, Папа раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия.
Папа Римский Франциск призвал Европу найти "смелые пути" для прекращения войны в Украине.
Об этом понтифик сказал во время визита в Португалию, передает Vatican News.
"Куда ты плывешь (Европа – Ред.), если не показываешь мировые пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, вызывающим столько кровопролития?", – сказал Франциск.
Понтифик призвал Европу стремиться строить мосты мира, братства посредством "креативности" в мире.
Кроме того, Папа раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия, что, по его мнению, означает "истощение настоящего человеческого капитала: образования, здравоохранения, социального государства".
Противоречивые заявления Папы Римского о войне в Украине
Ранее понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине
Также он заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.
Кроме того, по мнению Франциска, война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только наше государство.
Призывая РФ вернуться к "зерновому соглашению", понтифик неоднозначно заявил, что обращается к "своим братьям, власти Российской Федерации".
В Будапеште Папа Римский объятиями и поцелуем приветствовал подсанкционного митрополита РПЦ Иллариона Алфеева.