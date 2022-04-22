Папа Римский заявил, что не будет встречаться с патриархом РПЦ Кириллом

Папа Римский Франциск заявил, что он отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом, которая должна была состояться в июне.
Также понтифик заявил, что он не планирует визит в Киев, поскольку, по его мнению, это не повлияет на окончание войны.
Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion.
Франциск рассказал, что встреча с Кириллом была запланирована в Иерусалиме на июнь, однако Папа ее упразднил, чтобы "не было недоразумений".
Понтифик отметил, что он не планирует визит в Киев.
"Какая польза Папе Римскому от поездки в Киев, если на следующий день война продолжится?", — сказал Франциск.
Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
Читайте также:
- Во Львовской области в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час
- "Не будет навязанного мира": Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины
- НАТО в опасности: Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие