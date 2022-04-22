Папа Римский заявил, что не будет встречаться с патриархом РПЦ Кириллом

Папа Римский заявил, что не будет встречаться с патриархом РПЦ Кириллом

Папа Римский Франциск заявил, что он отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом, которая должна была состояться в июне.

Также понтифик заявил, что он не планирует визит в Киев, поскольку, по его мнению, это не повлияет на окончание войны.

Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion.

Франциск рассказал, что встреча с Кириллом была запланирована в Иерусалиме на июнь, однако Папа ее упразднил, чтобы "не было недоразумений".

Понтифик отметил, что он не планирует визит в Киев.

"Какая польза Папе Римскому от поездки в Киев, если на следующий день война продолжится?", — сказал Франциск.

Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Читайте также: