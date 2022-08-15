Папа Римский заявил, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире

Франциск призвал международное сообщество эффективно отреагировать на чрезвычайную ситуацию в Африке.
Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, 14 августа, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире, и призвал к срочной продовольственной помощи Сомали.
Об этом сообщает Reuters.
"Люди этого региона, которые и так живут в очень опасных условиях, сейчас находятся в смертельной опасности из-за засухи", – сказал понтифик в своем еженедельном выступлении на площади Святого Петра, имея в виду Африканский Рог (Сомали, Джибути, Эфиопия и Эритрея). Ред.)
Франциск призвал международное сообщество эффективно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.
"К сожалению, война отвлекает внимание и ресурсы, но это цели, требующие наибольшей преданности: борьба с голодом, здравоохранение, образование", – сказал он.
Ранее Папа Римский заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла и предполагал, что РФ могли спровоцировать.
Читайте также: