Папа сбежал с детьми три года назад: их впервые заметили в дикой природе (фото)

Отец с тремя детьми впервые за три года после исчезновения был замечен в дикой природе Новой Зеландии.

Об этом сообщает Metro.

Том Филипс с дочерью Джейдой, которой сейчас 11 лет, девятилетним сыном Мавериком и восьмилетней дочерью Эмбер исчезли из городка Марокпа на севере страны в декабре в 2021 году.

Но на новых кадрах, снятых 3 октября, видно, как семья, одетая в камуфляж, гуляет по холмам за пределами своего бывшего города.

Том Филипс с детьми / Фото: New Zealand Police

Том Филипс с детьми / Фото: TVNZ

Мама детей Кэтрин сказала, что она очень рада видеть, что ее дети все еще живы.

Она рассказала New Zealand Herald: "Я так счастлива, что они все здесь. Я чувствую такое облегчение, когда вижу всех троих своих детей. Они все живы".

Ранее Кэтрин уже выражала свою обеспокоенность, что ее дети в опасности, и обвиняла Филипса в "угрозе жизни детей". Она сказала: "Эмбер астматик, как и я, и она нуждается в медицинской помощи, которую невозможно оказать с земли. Многие из вас говорят, что с детьми все хорошо и о них хорошо заботятся. Откуда вы это знаете? Вы их видели? Или это просто разговоры? То, что делает Томас, неправильно разделять и властвовать, изолировать и контролировать. Это пренебрежение детьми, это отказ от детей, жестокое обращение с детьми. Мои дети заслуживают лучшего".

Джейда / Фото: Waikato Police

Маверик / Фото: Waikato Police

Эмбер / Фото: Waikato Police

Детектив-инспектор полиции Эндрю Сондерс подтвердил, что последний случай "заслуживает доверия". Он сказал: "Хотя больше ничего важного не было найдено, следователи сейчас оценивают собранную информацию, чтобы определить дальнейшие шаги. Это впервые, когда все трое детей были замечены, что является положительной информацией, и мы знаем, что это будет успокаивающим для всей семьи детей".

Филипс и трое его детей впервые исчезли в сентябре в 2021 году, но вернулись на свою ферму через 18 дней после того, как жили в палатке в густых зарослях кустарника. Но через несколько месяцев они снова исчезли, последний раз их видели 9 декабря в 2021 году.

Том Филипс / Фото: New Zealand Police

Мужчина не явился в суд в январе в 2022 году по обвинению в расточительном использовании полицейского персонала и ресурсов. Его также разыскивают за вероятное вооруженное ограбление банка в Те-Куити в сентябре в 2023 году. Общественность была предупреждена не приближаться к нему, несмотря на то, что было зафиксировано не менее 40 случаев, которые офицеры считали значительными.

Инспектор Сондерс сказал, что он считает, что отцу помогали, пока он был в бегах. Он отметил: "Иммунитет от судебного преследования будет рассматриваться для всех, кто совершил преступление, помогая Тому Филипсу, если они предоставят информацию или доказательства, которые приведут к установлению местопребывания и безопасному возвращению детей".

Напомним, после урагана в США без вести пропала семья украинцев из Херсона. 41-летняя Анастасия, 40-летний Дмитрий и их 13-летний сын Евгений считается пропавшими без вести от 26 сентября. Их до сих пор не нашли.

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