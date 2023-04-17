Папа застукал медсестру, швырявшую его новорожденного ребенка лицом вниз: чем все закончилось

В Соединенных Штатах Америки новоиспеченный папа стал свидетелем того, как медсестра швыряла его новорожденного сына лицом в кроватку.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Медсестре отделения интенсивной терапии в Вест-Айлипе, Лонг-Айленд, было предъявлено обвинение в том, что она поставила под угрозу благополучие ребенка. Ее арестовали.

Сообщается, что медика Аманду Берк снял на камеру отец ребенка Фидель Синклер через окно отделения интенсивной терапии.

Женщину уволили с работы через несколько часов после того, как малышу Никко уже был причинен вред. Мальчику было всего два дня.

Со своей стороны, мама ребенка Консуэла Саравиа вспоминала, как быстро столкнулась с медсестрой: "Я сказала ей: "Я не хочу, чтобы ты трогала моего ребенка! Ты только что ударила его". На что она ответила легкомысленно: "О нет, если вы думаете, что я плохо с ним обращалась или что-то такое, мне очень жаль".

В результате инцидента ребенок не получил травм. Впрочем, родители Никко опасаются, что такое неправильное обращение могло произойти с другими детьми из-за отсутствия камер наблюдения.

Берк предстанет перед судом 2 мая. Действие ее лицензии медсестры пока что не приостановлено.

Напомним, британка во время уборки семейного фургона случайно узнала шокирующую правду о своем муже. Она сразу сообщила полиции и ее любимого посадили в тюрьму.

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