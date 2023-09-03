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Папамобиль с символом "Z": польский еженедельник высмеял пророссийское заявление главы Ватикана (фото)

Папамобиль с символом "Z": польский еженедельник высмеял пророссийское заявление главы Ватикана (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
7831
Время на прочтение
2 мин
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Папамобиль с символом "Z": польский еженедельник высмеял пророссийское заявление главы Ватикана (фото)

Изображение папамобиля на обложке еженедельника Wprost / Фото: из соцсетей

Еженедельник Wprost посвятил обложку нового номера скандальному заявлению Папы Римского Франциска.

Польский общественно-политический еженедельник Wprost высмеял заигрывание Папы Римского Франциска с государством-агрессором, опубликовав красноречивый коллаж на обложке.

В воскресенье, 3 сентября, в соцсети X (бывший Twitter) появился анонс нового номера.

На обложке изображен понтифик в папамобиле, поставленном на шасси российского танка со знаком "Z" — символом российской агрессии, который называют путинской свастикой. Этот транспорт, с которого Папа Римский приветствует верующих, проезжает по улице на фоне развалин жилых домов.

Обложка еженедельника Wprost от 4 сентября 2023 года / © из соцсетей
Обложка еженедельника Wprost от 4 сентября 2023 года / Фото: из соцсетей

Поводом для столь горького высмеивания стала речь Папы Римского Франциска перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ней он назвал россиян "наследниками великой империи, великой матушки-России".

Впоследствии представитель Ватикана заявил, что понтифик "намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что позитивно в великом русском культурном и духовном наследии, и точно не превозносить империалистическую логику и правительственных лиц".

Напомним, во время визита в Монголию Папа Римский Франциск призвал следовать традициям, которые походят из Монгольской империи.

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Дата публикации
Просмотры
7831
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