Папе Римскому Франциску придется снова учиться говорить – подробности состояния здоровья понтифика

После серьезного заболевания Папе Римскому Франциску придется снова учиться говорить. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес отметил, что понтифик постепенно восстанавливается, но процесс реабилитации продолжается.

Об этом пишет Reuters.

Кардинал, возглавляющий доктринальное управление Ватикана, опроверг предположение об отставке понтифика и заявил, что возвращается к своему предыдущему статусу.

"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода все иссушает. Ему нужно снова учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и раньше", — сказал Фернандес.

В последнем отчете о состоянии здоровья, опубликованном в пятницу, Ватикан сообщил, что состояние Папы стабильное, наблюдаются "незначительные улучшения дыхания и подвижности". Подтверждено, что с понедельника он не использовал аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания ночью, а большую часть времени получал кислород из-за небольшого шланга под носом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нострадамус еще сотни лет назад сделал страшное предсказание по отношению к Папе Римскому Франциску, который боролся с почечной недостаточностью.

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