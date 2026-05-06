Папе Римскому не поверили в банке и положили трубку: детали курьезного случая

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Реклама

Папа Римский Лев XIV не смог изменить данные в своем американском банке из-за строгих правил безопасности.

Об этом пишет The New York Times.

Почему Папе Римскому отказали в обновлении данных

Подробнее об этом инциденте рассказал близкий друг понтифика, преподобный Том Маккарти, во время встречи с верующими в Иллинойсе. По его словам, ситуация произошла примерно через два месяца после того, как уроженец Чикаго Роберт Фрэнсис Превост стал Папой Римским.

Реклама

Понтифик позвонил в банк как частное лицо, назвавшись Робертом Прево, чтобы обновить номер телефона и адрес. Хотя Папа Римский добросовестно и правильно ответил на все секретные вопросы, оператор заявила, что этого мало, и он должен лично прийти в отделение.

«Он сказал: „Ну, я не смогу этого сделать. Я же дал вам все секретные вопросы“, — передал отец Маккарти содержание разговора, что вызвало смех в зале.

Когда банковский служащий извинился, но остался непоколебимым, Папа Римский попробовал другой подход и решил раскрыть свою личность.

«Имеет ли для вас значение, если бы я сказал вам, что я Папа Лев?» — спросил он.

Реклама

По словам отца Маккарти, после этого вопроса женщина просто положила трубку. Отец Маккарти, знающий понтифика с 1980-х годов, в переписке с журналистами подтвердил, что эта история правдива. Вопрос с банком в конце концов удалось решить только благодаря помощи другого священника, имевшего выход на президента финансового учреждения. Представитель Ватикана пока не прокомментировал этот случай.

«Можете ли вы представить, что вас знают как женщину, которая положила трубку на Папу?», — добавил отец Маккарти.

Папа Римский — последние новости

Напомним, Дональд Трамп подверг резкой критике Папу Римского, обвинив его в опасных позициях относительно Ирана. Заявления прозвучали в преддверии важного визита представителя США в Ватикан.

Ранее мы писали, что во время воскресной проповеди на площади святого Петра в Ватикане Папа Римский Лев XIV упомянул об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедшей 40 лет назад. Он призвал мир использовать атомную энергию исключительно в мирных целях и молиться о тех, кто до сих пор страдает последствиями ядерной катастрофы.

Реклама

Новости партнеров