"Папочка дома": новое прозвище Трампа использовали в Белом доме
Администрация Трампа опубликовала короткое видео, посвященное пребыванию американского лидера на саммите НАТО, под песню «Daddy’s Home» («Папочка дома»).
Белый дом использовал прозвище «папочка» в отношении президента США Дональда Трампа в опубликованном в четверг, 26 июня, видео, в котором говорится о визите американского лидера на саммит НАТО в Гааге.
На это обратило внимание агентство Reuters
«Папочка дома», — говорится в сообщении на официальном аккаунте Белого дома в сети X. Короткая подборка кадров о пребывании Трампа на саммите НАТО сопровождается песней Ашера «Hey Daddy (Daddy’s Home)».
Сама песня имеет эротический смысл, в ней говорится о любовнике, которого девушки называют своим «папочкой».
На видео — Трамп прибывает на саммит НАТО, общается с лидерами стран-членов Альянса, здоровается с президентом Украины Владимиром Зеленским, проводит пресс-конференцию после саммита.
Почему Трампа назвали «папочкой»
Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте использовал слово «папочка» во время встречи с Трампом на саммите в среду после того, как президент США раскритиковал Израиль и Иран за нарушение соглашения о прекращении огня.
Трамп сравнил военный конфликт между Ираном и Израилем с дракой между детьми.
«Они сильно поссорились, как двое детей на школьном дворе. Знаете, они любят драться как сумасшедшие, и вы не можете их остановить. Пусть они дерутся около двух-трех минут, и тогда их легко остановить», — сказал лидер Белого дома.
В ответ Рютте засмеялся и добавил: «А потом иногда папочке приходится использовать крепкое словцо, чтобы остановить их».
Объяснение генсека НАТО
В интервью агентству Reuters после саммита Рютте сказал, что он использовал слово «папочка», чтобы описать то, как некоторые союзники, кажется, воспринимают Соединенные Штаты, а не конкретно Трампа.
«В Европе я иногда слышу, как страны говорят: „Эй, Марк, останутся ли США с нами?“ И я ответил, что это звучит, будто маленький ребенок спрашивает своего отца: „Эй, ты все еще остаешься с семьей?“ — сказал Рютте.
На вопрос, означает ли это, что другие члены НАТО похожи на детей, которые сейчас взрослеют после обещания тратить больше на оборону, Рютте ответил, что они «уже созрели» и осознали, что им нужно активизировать свои усилия и «уравнять» свои расходы на оборону с расходами Соединенных Штатов.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио назвал нынешний саммит НАТО «саммитом Трампа», поскольку лидеры 32 стран согласились выполнить его ключевое требование по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.