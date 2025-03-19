Папу обвинили в убийстве после того, как его пятилетний сын на велосипеде сбил пенсионерку

Итальянцу пришлось бороться с обвинениями в непреднамеренном убийстве после того, как его пятилетний сын сбил 87-летнюю пенсионерку, учась ездить на велосипеде в миланском парке.

Об этом пишет Oddity Central.

То, что должно было стать обрядом посвящения для маленького мальчика, превратилось в ужас для всей его семьи и 87-летней женщины, которой не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Женщина прогуливалась по миланскому парку с 74-летней подружкой, когда мальчик врезался в нее на велосипеде, от чего она упала и ударилась головой об асфальт. Хотя пенсионерка утверждала, что с ней все хорошо, отец мальчика, который учил его езде на велосипеде и видел аварию, настоял на том, чтобы он вызвал скорую помощь. К сожалению, состояние женщины резко ухудшилось и, несмотря на усилия медиков, она трагически погибла.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, мальчик "не справился с управлением велосипедом" и сбил пожилую женщину "на умеренной скорости". Велосипед не имел стабилизаторов, что позже прокуратура использовала в качестве мотива для обвинения отца в непреднамеренном убийстве. Они утверждали, что "не предотвратить события", которое "человек имеет юридическую обязанность предотвратить", "эквивалентно его вызванию".

Прокуроры утверждали, что отец виноват в том, что "ненадлежащим образом контролировал деятельность ребенка", создав таким образом опасную ситуацию, передав опасное транспортное средство "в руки лица, неспособного адаптировать его к условиям окружающей среды".

Если бы отца 5-летнего ребенка признали виновным, ему бы грозило тюремное заключение, а также 200 000 евро компенсации семье жертвы, если бы он не смог доказать, что был "не в состоянии предотвратить инцидент".

К счастью для отца, судья Луиджи Янелли в Милане освободил его от какой-либо уголовной ответственности, аргументируя это тем, что незначительное столкновение и его последствия невозможно было предвидеть, и что мужчина не смог среагировать достаточно быстро, чтобы остановить его.

Напомним, мама заснула с включенным феном возле новорожденной дочери. Ребенку ампутировали пальцы на ноге.

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