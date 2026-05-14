- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 2 мин
Папу Римского испугало использование ИИ в войнах: он вспомнил Украину
По мнению понтифика, называть масштабное перевооружение «затратами на оборону» является ошибочным подходом.
Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу активного использования искусственного интеллекта в военной сфере и назвал опасной тенденцией сочетания новейших технологий с современными войнами.
Об этом он сказал, выступая перед студентами Римского университета La Sapienza, передает Reuters.
Понтифик отдельно упомянул войну в Украине, а также конфликты на Ближнем Востоке.
Папа предостерег от «бесчеловечной эволюции» войны
Лев XIV подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта не должно снимать ответственность с людей, принимающих решение о применении силы.
«Нужно внимательно контролировать развитие и использование искусственного интеллекта как в военной, так и в гражданской сферах, чтобы технологии не подменяли человеческий выбор и не углубляли трагедию конфликтов», — заявил понтифик.
По его словам, события в Украине, Газе, Ливане и Иране демонстрируют «бесчеловечную эволюцию» взаимосвязи между войной и новыми технологиями.
Лев XIV раскритиковал рост военных расходов
Папа также высказался против резкого увеличения оборонных бюджетов в Европе. Он обратил внимание, что в прошлом году военные расходы европейских стран выросли до рекордного уровня со времен завершения Холодной войны.
«Это лишь усиливает напряженность и опасность, сокращает инвестиции в образование и медицину, подрывает доверие к дипломатии и обогащает узкие элиты, которым безразлично общее благо», — отметил Лев XIV.
Папа призвал мировое сообщество более внимательно относиться к последствиям технологической гонки в области вооружений и не допустить, чтобы инновации становились инструментом еще более разрушительных конфликтов.