Папу Римского испугало использование ИИ в войнах: он вспомнил Украину

По мнению понтифика, называть масштабное перевооружение «затратами на оборону» является ошибочным подходом.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу активного использования искусственного интеллекта в военной сфере и назвал опасной тенденцией сочетания новейших технологий с современными войнами.

Об этом он сказал, выступая перед студентами Римского университета La Sapienza, передает Reuters.

Понтифик отдельно упомянул войну в Украине, а также конфликты на Ближнем Востоке.

Папа предостерег от «бесчеловечной эволюции» войны

Лев XIV подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта не должно снимать ответственность с людей, принимающих решение о применении силы.

«Нужно внимательно контролировать развитие и использование искусственного интеллекта как в военной, так и в гражданской сферах, чтобы технологии не подменяли человеческий выбор и не углубляли трагедию конфликтов», — заявил понтифик.

По его словам, события в Украине, Газе, Ливане и Иране демонстрируют «бесчеловечную эволюцию» взаимосвязи между войной и новыми технологиями.

Лев XIV раскритиковал рост военных расходов

Папа также высказался против резкого увеличения оборонных бюджетов в Европе. Он обратил внимание, что в прошлом году военные расходы европейских стран выросли до рекордного уровня со времен завершения Холодной войны.

«Это лишь усиливает напряженность и опасность, сокращает инвестиции в образование и медицину, подрывает доверие к дипломатии и обогащает узкие элиты, которым безразлично общее благо», — отметил Лев XIV.

Папа призвал мировое сообщество более внимательно относиться к последствиям технологической гонки в области вооружений и не допустить, чтобы инновации становились инструментом еще более разрушительных конфликтов.

