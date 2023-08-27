Пара 4 года не могла забеременеть: они занимались "неправильным" сексом, а жена была девственницей

В Китае супруги четыре года не могли забеременеть. Муж и жена регулярно занимались сексом, однако во время исследования оказалось, что это был анальный секс, а жена была все еще девственницей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Пара, чьи имена не разглашаются, но им 26 и 24 года, обратилась за профессиональным советом после того, как не смогла забеременеть, несмотря на регулярные половые отношения. Тогда медики обнаружили, что жена была девственницей. Она призналась, что секс для нее был "обычно болезненным".

Акушерка Лю Хунмэй сказала: "Эта пара была очень молодой, мужчине 26 лет, женщине 24. Они были очень здоровы, но, несмотря на то, что были замужем четыре года, не могли забеременеть. Из-за этого их семья причиняла им много стресса. ".

На вопрос об истории болезни жены во время визита Лю рассказали, что пара регулярно занималась сексом. Жена также рассказала, что каждый раз это было "чрезвычайно больно" для нее, но она терпела, надеясь забеременеть. Симптомы женщины натолкнули врача Лю на мысль, что у нее могло быть какое-нибудь гинекологическое заболевание. Но акушерка сказала, что была "шокирована", когда обследование показало, что жена была девственницей.

Тогда акушерка осмотрела анус женщины. Медик узнала, что пара ошибочно занималась анальным сексом в течение четырех лет. Как сообщается, врач Лю вручила паре из города Бицзе в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу по учебнику по половому воспитанию.

Она также дала им "наставления" перед тем, как их отправили домой. Советы, похоже, сработали, поскольку через несколько месяцев поступило известие о беременности жены.

Лю сказала: "Четыре года брака, и ни муж, ни жена не знали, как забеременеть. Пары, которым так не хватает общих знаний, встречаются очень редко. Но нередки случаи, когда люди не имеют сексуальных знаний или имеют ложные представления о них".

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