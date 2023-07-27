Пара обнаружила, что владелец дома с Airbnb снял их секс в ванной на скрытую камеру (фото)

Они подали на собственника в суд.

В США пара подала в суд на владельца недвижимости Airbnb после того, как он якобы снял их на скрытые камеры, когда они занимались сексом.

Согласно судебным документам, полученными Fox 5 DC, Кайели Гейтс и ее жених Кристиан Капраро имели близость в ванной комнате.

Затем пара "легла на кровать, включила фильм и начала расслабляться", проехав 23 часа в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, США, чтобы провести две ночи в доме в августе в 2022 году.

Кайели Гейтс и Кристиан Капраро / Фото: Kayelee Gates/Facebook

Лежа, они заметили, что в комнате есть два детектора дыма, и Кристиан, зарабатывающий на жизнь установкой детекторов дыма, заподозрил неладное. Согласно иску, он нашел скрытую камеру в детекторе над кроватью и такую же камеру в ванной комнате.

Пара немедленно ушла, а Кристиан вытащил скрытую камеру из спальни и позвонил в полицейское управление округа Монтгомери.

Камера была в детекторе дыма / Фото: KCourt Filing

Кайели сказала, что в результате инцидента она испытала "смущение, унижение, позор и утрату достоинства".

"У меня безусловно было много слез. Например, я чувствую, как мое сердце начинает сильно биться и дрожать всякий раз, когда я начинаю думать о ситуации. Меня немного трясет, даже когда я говорю об этом", — поделилась она.

Когда полиция посетила дом, обнаружила дополнительную скрытую камеру, замаскированную под детектор дыма, в подвале, где останавливался другой гость.

Адвокат пары Дэн Уитни-младший сказал, что их самый большой страх — это не знать, куда могла деться запись, сравнив это с открытием ящика Пандоры.

"Как только этот ящик открыт, когда эта запись сделана, невозможно узнать, куда она делась, кто ее отправил, была ли она опубликована, попала ли она в Интернет?" – сказал он.

Кайели Гейтс и Кристиан Капраро / Фото: Kayelee Gates/Facebook

Обладает недвижимостью и сдал ее в аренду паре психиатр Кристофер Дж. Гойсс. Согласно иску он жил в главной спальне дома, когда прибыла полиция.

Сначала он согласился на обыск, но отказался впустить полицейских в спальню своего брата-близнеца Ларри Гойсса, также остававшегося в доме.

Кристофер заставил полицию поверить, что его брата в то время не было дома, прежде чем они поняли, что он был.

Брат "в конце концов появился, видимо, после того, как потратил время на уничтожение улик", — говорится в иске.

В комнате Ларри полицейские обнаружили замкнутый сейф, а брат отказался предоставить им код.

Позже в тот же день полиция вернулась с ордером на обыск и открыла сейф, чтобы обнаружить "множество скрытых камер, в частности, помимо прочего, детекторы дыма со скрытыми камерами, удалённые из ванной комнаты".

В иске говорится, что Ларри Гойсс находится за решеткой за отдельный инцидент, поскольку он признал себя виновным по федеральным обвинениям в незаконном использовании наркотиков и мошенничестве в сфере здравоохранения.

Сообщается, что во время вынесения приговора его адвокат описал Ларри Гойсса как страдающего метамфетаминовой зависимостью и психическим заболеванием.

"Это заставляет меня нервничать, не зная, кто-то смотрит на меня странно, есть ли потенциал, который они видели. Это всегда прячется у меня в голове всякий раз, когда я кого-то встречаю", — сказала Кайели.

Пара требует возмещения ущерба в размере более 75 000 долларов за стресс и напряжение, вызванное предполагаемым вторжением в частную жизнь. Кристофер Гойсс имеет 30 дней, чтобы ответить на иск.

Ранее он отрицал какие-либо правонарушения, заявив изданию, что, по его мнению, есть "возможность" того, что гости могли подбросить устройства.

Напомним, ранее в США еще одна девушка нашла шпионскую камеру в спальне номера из Airbnb. Она показала, где ее спрятали.

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