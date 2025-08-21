Пара обнаружила сокровище из прошлого под полом на кухне

Монеты продали на аукционе / © Associated Press

В Великобритании пара случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме в Западном Дорсете.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

Роберт и Бетти Фукс обнаружили около 100 монет времен первой английской гражданской войны, когда ремонтировали пол на кухне своего коттеджа. Сокровища, спрятанные в керамическом горшке, включали золотые монеты времен Иакова I и Карла I, а также шиллинги и эпохи Елизаветы I.

«Однажды вечером муж позвал меня и показал находку — все монеты были аккуратно сложены в ведре», — рассказала Бетти Фукс.

Сокровища, получившие название «Пуртонское сокровище», недавно продали на аукционе Duke’s за 75 тысяч долларов.

Эксперты Британского музея установили, что монеты поместили под пол между 1642 и 1644 годами, когда местные жители скрывали ценности от мародерирующих войск.

Дорсет в XVII веке был стратегическим регионом, где сталкивались интересы роялистов и парламентариев. Многие состоятельные семьи меняли политические симпатии в зависимости от обстоятельств. Владельцы клада, вероятно, не пережили военный конфликт или не смогли вернуться за своим сбережениям.

